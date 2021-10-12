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ТАСС

Спутниковый терминал позволит управлять новейшим беспилотником "Орион" из любой точки мира

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Беспилотник "Орион"
Беспилотник "Орион".
Источник изображения: mk.ru

В настоящее время им можно управлять на расстоянии до 250 км

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новейший беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орион" можно оснастить спутниковым терминалом, который позволит управлять им из любой точки мира. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"По желанию заказчика на этот БЛА возможно установить спутниковый терминал, который позволит управлять аппаратом и получать информацию с него из любой точки мира. Сейчас беспилотник "Орион-Э" может управляться по радиоканалу на дальности 250 км", - сказал он.

По данным "Рособоронэкспорта", беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в разведывательно-ударном варианте и с системой спутниковой связи (SATCOM). В то же время в Вооруженные силы России комплекс поступает в ударном варианте.

Ранее Богатиков сообщал ТАСС, что радиус применения "Орион-Э" будет значительно увеличен после оснащения спутниковой связью. БЛА "Орион-Э" со спутниковым терминалом был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
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