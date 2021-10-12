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ЦАМТО

Заложен киль головного эсминца проекта KDX-3 второй серии для ВМС Республики Корея

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Источник изображения: Фото: Republic of Korea Armed Forces

ЦАМТО, 11 октября. Компания Hyundai Heavy Industries (HHI) объявила о состоявшейся 5 октября в Ульсане церемонии закладки киля головного эсминца УРО класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3) второй серии, предназначенного для ВМС Республики Корея.

Корабль, оснащенный системой "Иджис", станет первым из трех эсминцев следующего поколения, которые позволят ВМС Республики Корея выполнять перехват баллистических ракет.

Компания приступила к строительству эсминца в феврале 2021 года после завершения этапа проектирования. Предполагается, что спуск эсминца на воду состоится во второй половине 2022 года, а его поставка ВМС Республики Корея запланирована на ноябрь 2024 года.

Планируется, что большие по водоизмещению эсминцы второй партии будут оснащаться более совершенными системами и вооружением, чем корабли первой партии. Предполагается, что длина корабля составит 170 м (на 3 м длиннее кораблей KDX-III первой партии), ширина – 21 м, стандартное водоизмещение – 8100 т (7600 т у первой партии). Оснащенный системой управления оружием "Иджис" эсминец сможет развивать максимальную скорость 30 узлов.

По информации компании, по сравнению с имеющимися эсминцами, новые корабли получат улучшенные боевые системы, способные обнаруживать и сопровождать цели на большей дальности и с более высокой точностью, будут обладать улучшенными мореходными и противолодочными характеристиками. В состав вооружения корабля войдут ЗУР SM-2 "Стандарт" Блок-3B.

Как сообщал ЦАМТО, первая партия из трех эсминцев KDX-3, оснащенных системой "Иджис" версии Baseline 7.1, была принята на вооружение ВМС Республики Корея в период с 2008 по 2012 гг. Hyundai Heavy Industries (HHI) построила первый и третий корабли, а Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) – второй.

Проектирование кораблей KDX-3 Серия-2 компанией Hyundai Heavy Industries началось после заключения контракта в мае 2016 года. В апреле 2019 года возглавляемый министром обороны Комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил планы строительства для ВМС страны второй партии из трех эсминцев УРО класса "Седжонг Дэуонг" и подводных лодок следующего поколения. Общая стоимость строительства эсминцев оценивается в 3,9 трлн. вон (3,3 млрд. долл.).

В октябре 2019 года Агентство программ оборонных закупок Министерства национальной обороны Республики Корея (DAPA) заключило с Hyundai Heavy Industries контракт на разработку рабочего проекта и постройку для ВМС страны головного эскадренного миноносца УРО класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3) второй серии. Стоимость контракта составила 667,6 млрд. вон (565 млн. долл.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
SM-2
Иджис
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
KDX-III
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