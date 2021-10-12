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ЦАМТО

Для Сухопутных войск ведутся разработки перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса

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Боевой робот "Уран-9"
Боевой робот "Уран-9" на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 11 октября. В интересах Сухопутных войск ведутся опытно-конструкторские работы, направленные на разработку перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса.

В данных опытно-конструкторских работах будет отработан вопрос комплексированного управления наземными и воздушными роботизированными средствами за счет функционирования программно-аппаратного комплекса роботизации: получения, обработки и передачи разведывательной информации с помощью БЛА на наземный пункт управления боевыми робототехническими комплексами.

На ССУ "Запад-2021" впервые в боевых порядках использовались робототехнические комплексы "Уран-9" и "Нерехта". На них были возложены задачи по отработке отдельных тактических эпизодов в части ведения разведки и поражения противника. Их вооружением (30-мм автоматическая пушка, пулемет, противотанковые управляемые ракеты) все обнаруженные цели на учении были поражены. Управление РТК осуществлялось операторами, находившихся в пунктах управления на удалении 1,5 км, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Нерехта РТК
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