Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно

По словам генерального директора компании Сергея Богатикова, будет производиться вся линейка беспилотников

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который АО "Кронштадт" в конце 2021 года откроет в Дубне, сможет производить десятки беспилотников в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.

"Мощности нашего завода в Дубне будут позволять ежегодно производить десятки беспилотников. Там будет производиться вся линейка наших беспилотников - "Орионы", "Сириусы", "Гелиосы", "Громы" и беспилотные вертолеты", - сказал он.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов. Предприятие разработало БЛА "Орион-Э", "Сириус" и ряд других аппаратов.