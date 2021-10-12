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ТАСС

Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно

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Полноразмерный макет создаваемого Группой "Кронштадт" двухдвигательного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Сириус" на предприятии АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021
Полноразмерный макет создаваемого Группой "Кронштадт" двухдвигательного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Сириус" на предприятии АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

По словам генерального директора компании Сергея Богатикова, будет производиться вся линейка беспилотников

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который АО "Кронштадт" в конце 2021 года откроет в Дубне, сможет производить десятки беспилотников в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.

"Мощности нашего завода в Дубне будут позволять ежегодно производить десятки беспилотников. Там будет производиться вся линейка наших беспилотников - "Орионы", "Сириусы", "Гелиосы", "Громы" и беспилотные вертолеты", - сказал он.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов. Предприятие разработало БЛА "Орион-Э", "Сириус" и ряд других аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Транзас
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
12.10.2021 11:06
Цитата, q
"Мощности нашего завода в Дубне будут позволять ежегодно производить десятки беспилотников.
Двадцать пять? Это десятки.
0
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№2
12.10.2021 14:53
Бывшие машиностроители заводов крылатых ракет Дубны дружно устроятся и молодежь потащат свою.
0
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