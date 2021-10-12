Войти
Известия.ru

Сотрудник Пентагона передавал секретные данные по подлодкам в сэндвичах

895
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Navy

Сотрудник Пентагона Джонатан Тоэби, пытавшийся продать информацию об американских атомных подводных лодках, передавал секретные данные подставному иностранному агенту в бутербродах. Об этом стало известно в понедельник, 11 октября.

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР), который представился инженеру Джонатану Тоэби иностранным агентом, обнаружил синюю карту памяти, завернутой в пластик и помещенной между двумя ломтиками хлеба в сэндвичах с арахисовым маслом. Об этом рассказали в Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Носитель содержал информацию об элементах конструкции и рабочих характеристиках реакторов подводных лодок типа «Вирджиния».

«Я надеюсь, что ваши эксперты очень довольны предоставленным образцом, и я понимаю важность небольшого обмена для повышения нашего доверия», — говорилось в сообщении, содержавшемся на этом устройстве.

10 октября власти Соединенных Штатов обвинили Джонатана Тоэби и его жену Диану в передаче секретной информации другому государству. Супругам грозит пожизненное заключение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Virginia АПЛ
Похожие новости
20.02.2020
Американские подлодки типа «Вирджиния» получат гиперзвуковое оружие
17.04.2019
Компании Huntington Ingalls Industries получила 727,4 млн. долл. на постройку АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5
21.12.2018
На верфи Newport News Shipbuilding состоялся спуск на воду 18-й АПЛ класса "Вирджиния"
11.04.2014
Дипломатия канонерок: военно-морские силы США
07.04.2014
Пентагон намерен сохранить мощь армии США
19.03.2014
ВМС США примут на вооружение подлодку «Северная Дакота»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%