Сотрудник Пентагона передавал секретные данные по подлодкам в сэндвичах

Сотрудник Пентагона Джонатан Тоэби, пытавшийся продать информацию об американских атомных подводных лодках, передавал секретные данные подставному иностранному агенту в бутербродах. Об этом стало известно в понедельник, 11 октября.

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР), который представился инженеру Джонатану Тоэби иностранным агентом, обнаружил синюю карту памяти, завернутой в пластик и помещенной между двумя ломтиками хлеба в сэндвичах с арахисовым маслом. Об этом рассказали в Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Носитель содержал информацию об элементах конструкции и рабочих характеристиках реакторов подводных лодок типа «Вирджиния».

«Я надеюсь, что ваши эксперты очень довольны предоставленным образцом, и я понимаю важность небольшого обмена для повышения нашего доверия», — говорилось в сообщении, содержавшемся на этом устройстве.

10 октября власти Соединенных Штатов обвинили Джонатана Тоэби и его жену Диану в передаче секретной информации другому государству. Супругам грозит пожизненное заключение.