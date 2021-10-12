Крейсер «Варяг» отразил ракетный удар в Японском море

Ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразили воздушное нападение в Японском море. Отработка действий против условного противника проводилась в ходе учений по ПВО, сообщили в понедельник, 11 октября, в Минобороны РФ.

Целью этой отработки стала ракета-мишень «Малахит», выпущенная малым ракетным кораблем «Разлив». Также личный состав ГРКР «Варяг» и БПК «Адмирал Трибуц» провел серию боевых упражнений с использованием ЗРК «Оса» и «Кинжал» против средств воздушной атаки.

«Для них в роли воздушных целей были использованы ракеты-мишени «Саман», запущенные малыми противолодочными кораблями «Метель» и «Иней», — говорится в сообщении Министерства.

Ракетные стрельбы прошли в Японском море согласно плану боевой подготовки флота. Экипажу «Варяга» требовалось засечь воздушную цель и уничтожить на дистанции 12 км двумя ракетами ЗРК «Форт». Цели были поражены, ЗРК отработали штатно.

В апреле ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий» приняли участие в контрольной проверке за зимний период обучения. В ходе учений тактические группы кораблей Тихоокеанского флота уничтожили морские и береговые цели в Японском море.