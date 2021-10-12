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РИА Новости

"Варяг" и "Адмирал Трибуц" выполнили десять ракетных пусков в Японском море

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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили 10 ракетных пусков в Японском море, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено 10 ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Крылатую ракету-мишень "Малахит" запустил малый ракетный корабль "Разлив". Расчеты противовоздушной обороны "Варяга" обнаружили ее, взяли на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении.

В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней". Их "Варяг" и "Адмирал Трибуц" поразили с помощью ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии.

Плановые учения по противовоздушной обороне проходили в Японском море в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

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