На Камчатке водолазы проверили стоянки кораблей ТОФ

На Камчатке пловцы из отряда противодиверсионных сил провели обследование мест базирования кораблей Тихоокеанского флота. Водолазные спуски проходили в акватории Авачинского залива, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Сначала боевые пловцы в составе "двоек-связок" осмотрели винто-рулевые группы и подводные части корпусов военных судов на отсутствие мин и взрывных устройств, которые мог заложить условный противник. А после этого водолазы проверили прибрежную полосу на предмет возможных тайников, оборудованных "врагом".

Как добавил Илья Колесников, в тренировках принимали участие экипажи противодиверсионного катера типа "Грачонок" и быстроходных лодок БЛ-680.

Ольга Коваль