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Российская газета

На Камчатке водолазы проверили стоянки кораблей ТОФ

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Противодиверсионный катер "Грачонок"
Противодиверсионный катер "Грачонок".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

На Камчатке пловцы из отряда противодиверсионных сил провели обследование мест базирования кораблей Тихоокеанского флота. Водолазные спуски проходили в акватории Авачинского залива, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Сначала боевые пловцы в составе "двоек-связок" осмотрели винто-рулевые группы и подводные части корпусов военных судов на отсутствие мин и взрывных устройств, которые мог заложить условный противник. А после этого водолазы проверили прибрежную полосу на предмет возможных тайников, оборудованных "врагом".

Как добавил Илья Колесников, в тренировках принимали участие экипажи противодиверсионного катера типа "Грачонок" и быстроходных лодок БЛ-680.


Ольга Коваль

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ТОФ
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