Разработчик заявил, что новейшие беспилотники "Орион" могут применять любое вооружение

У БЛА открытая архитектура, позволяющая подстраиваться под желания потребителя, отметил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Любое вооружение может быть установлено на новейшие беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орион" по желанию заказчика. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"У нас индивидуальный подход к каждому заказчику. Для Минобороны России мы делаем то, что указано в техническом задании под их задачи. При этом по требованию инозаказчика мы можем устанавливать на "Орион-Э" те полезные нагрузки и авиационные средства поражения, которые они захотят. У нашего БЛА открытая архитектура, позволяющая подстраиваться под желания потребителя", - сказал он.

Богатиков напомнил, что на международной выставке MILEX 2021 в Минске компания демонстрировала "Орион-Э" с полезной нагрузкой производства Белоруссии. В августе на форуме "Армия-2021" Богатиков сообщил ТАСС, что АО "Кронштадт" планирует до конца года испытать ударный вариант беспилотника "Орион" с противотанковой ракетой комплекса "Вихрь-М".

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.