Самая мобильная ЗРС поступит в войска ЮВО

На боевое дежурство готовятся заступить высокомобильные зенитные системы.

Первый полк ЗРС С-350 «Витязь» уже завершает обучение.

Как сообщили «Известиям» источники в Минобороны, личный состав части сейчас находится в учебном центре в Гатчине под Санкт-Петербургом, но уже в начале зимы отправится на постоянное место службы.

«Витязи» — одни из самых современных и опасных зенитных систем в мире. Они способны перехватывать любые цели и отличаются особой мобильностью: за считаные часы полк может пройти по бездорожью сотни километров. Военные эксперты отмечают, что появление С-350 серьезно усилит южные границы России.

В следующем месяце солдаты и офицеры полка проведут учения, после чего их ждут полигонные стрельбы из зенитных ракетных систем С-350 «Витязь». Уже в самом начале зимы они получат первый серийный комплект и отправятся в постоянный район дислокации. По их данным, первый полк с С-350 будет развернут в Южном военном округе.

Сам гатчинский учебный центр получил систему С-350 накануне нового 2020 года. Именно на ней осваивают новую технику специалисты, которым потом предстоит служить в строевых частях.