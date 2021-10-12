Америка продолжает нашпиговывать Украину свои оружием

За 7 лет Украина получила военную поддержку от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

В рамках реализации предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла в Международный аэропорт Борисполь» – отмечается в сообщении.

В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

«Предоставление дополнительной помощи безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами» – цитирует УНИАН местное минобороны.