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Вестник Мордовии

Как секретный танк Т-72 "Урал" 40 лет назад оказался у злейших врагов СССР

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Советский основной боевой танк Т-72"Урал" был принят на вооружение в 1973 году. Четыре года он был засекреченным, и впервые его открыто показали только во время ноябрьского парада на Красной площади в 1977-ом.

Еще через четыре года, весной 1981 года были обнародованы тактико-технические характеристики. В свободно продававшемся тогда почти во всех газетных киосках журнале "Знаменосец" не только написали о возможностях боевой машины, но и опубликовали рисунки ее внутреннего устройства.

Появившиеся слухи стали утверждать, что такое раскрытие "семьдесят второго" произошло по причине утечки данных о нем за границу.

И, что интересно, спустя четыре десятка лет тогдашние утверждения подтвердились. В Советском Союзе умели хранить секреты, но некоторые наши тогдашние союзники вели свою игру. Самым ненадежным звеном оказалась Румыния, которая старалась балансировать между СССР, Западом и Китаем. Чаушеску очень часто входил в конфронтацию с Москвой. Например, осудил ввод войск в Чехословакию, поддерживал режим Пол Пота в кампучийском конфликте, выступил против нашего присутствия в Афганистане.

Румынская военная промышленность тесно сотрудничала с китайской, поэтому Советский Союз не очень охотно продавал ему современные образцы. Однако в конце 70-х годов Бухаресту удалось закупить Т-72, первые машины поступили в 1979 году. Всего было получено три десятка танков. Но, по всей видимости, из-за румынской позиции по Афганистану этим все и ограничилось.

Далее подручные Чаушеску пошли на предательство, они отправили Т-72 в Китай, где его хорошо изучили и многое затем использовали в разработке своей бронетанковой техники. В начале 90-х также озвучивалась информация о попытке продажи танка такой модели уже в США, но советским спецслужбам удалось сорвать эту сделку.

Лев Романов

Т-72 из Румынии в КНР

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
Румыния
Словакия
США
Продукция
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
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