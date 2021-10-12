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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" считают, что сотрудничество России и Сербии имеет тенденцию к росту

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Флаги Сербии и России.

Об этом в преддверии международной выставки вооружений "Партнер-2021" сообщил гендиректор компании Александр Михеев

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Сербии в военно-технической сфере имеет тенденцию к росту. Об этом в преддверии международной выставки вооружений "Партнер-2021", которая пройдет с 11 по 14 октября 2021 года в Белграде (Сербия), сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Сегодня объемы и спектр вопросов нашего сотрудничества значительно выделяются на европейском рынке и имеют устойчиво положительный вектор роста. Мы работаем по тематикам для всех видов вооруженных сил и родов войск в рамках прямых поставок продукции, индустриального партнерства, кооперации, в том числе в интересах третьих стран, а также импорта сербской продукции в Россию", - привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" слова Михеева.

Как отметили в компании, в ходе выставки "Партнер-2021" будут представлены новейшие образцы российской оборонной продукции. "Рособоронэкспорт" покажет модели современного зенитного ракетного комплекса "Викинг", беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200, который неоднократно отправлялся из России тушить природные пожары в европейских странах, в том числе в Сербии", - отметили в пресс-службе.

В ходе салона также будут представлены разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", а также бронетранспортер БТ-3Ф и построенные на базе новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17, уникальный для мирового оружейного рынка легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", автомобиль семейства "Тайфун-К", а также катера проекта 03160Э и БК-16Э и российские боевые модули, установленные на сербскую технику.

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