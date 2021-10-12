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Интерфакс-АВН

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о росте объемов ВТС с Сербией

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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Белград. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Сербия продолжают сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), сербская военная продукции идет и на российский рынок, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня объёмы и спектр вопросов нашего сотрудничества значительно выделяются на европейском рынке и имеют устойчиво положительный вектор роста. Мы работаем по тематикам для всех видов вооружённых сил и родов войск в рамках прямых поставок продукции, индустриального партнёрства, кооперации, в том числе в интересах третьих стран, а также импорта сербской продукции в Россию", - заявил Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

В понедельник в Белграде стартует Международная выставка вооружения и военной техники "Партнёр-2021", "Рособоронэкспорт" организует на ней единую российскую экспозицию.

"Хочу поблагодарить организаторов "Партнёр-2021" за приглашение Рособоронэкспорта на выставку. Мы впервые участвуем здесь со своим стендом и обеспечиваем присутствие российских компаний-производителей. Уверен, что это мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому двустороннему военно-техническому сотрудничеству, которому в этом году исполняется 15 лет, - заявил Михеев.

В пресс-службе сообщили, что компания на выставке покажет модели современного зенитного ракетного комплекса "Викинг", беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е" и многофункционального самолёта-амфибии Бе-200, который неоднократно отправлялся из России тушить природные пожары в европейских странах, в том числе в Сербии.

"На стенде будет представлена одна из главных российских экспортных новинок 2021 года - разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", а также бронетранспортер БТ-3Ф и построенные на базе новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17, уникальный для мирового оружейного рынка лёгкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", РСЗО (реактивная система залпового огня - ИФ) "Торнадо-Г", автомобиль семейства "Тайфун-К", а также катера проекта 03160Э и БК-16Э", - сообщила компания.

На стенде Рособоронэкспорта свою продукцию представят ряд российских предприятий: ЦНИИ "Буревестник" предоставил макеты 30 мм дистанционно управляемого боевого модуля 32В01 и 57 мм автоматической облегчённой артиллерийской установки АУ-220М, которые установлены на сербскую бронетехнику.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
2С25 Спрут-СД
АУ-220М
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