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Google шпионит за своими пользователями в интересах властей США

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Плакат против участия Google в военных разработках.
Плакат против участия Google в военных разработках.
Источник изображения: commondreams.org

Власти США заставили Google предоставлять поисковые запросы пользователей по определенным ключевым словам.

Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, американское правительство приказывало компании предоставлять сведения, включая имена учетных записей, IP-адреса и CookieID, обо всех, кто вводил определенные поисковые запросы. Это было сделано, чтобы облегчить работу правоохранительных органов.

Полиция и следственные органы для своих целей использовали так называемый «ордер по ключевому слову». Правоохранители отправляли запросы в Google, чтобы найти информацию о предполагаемых преступниках, участвовавших в торговле людьми и насилии над несовершеннолетними.

В последние годы было обнародовано только два таких ордера. Однако эксперты заявляют, что подобная практика вызывает опасения, так как невиновные пользователи могут оказаться вовлеченными в уголовное расследование.

«Этот невиданный ранее метод угрожает интересам Первой поправки (конституции США, защищающей свободу слова, прессы и собраний — прим. ред.) и неизбежно захватывает невинных людей, особенно если ключевые слова не уникальны, а временные рамки не точны. Что еще хуже, полиция в настоящее время делает это тайно, что изолирует эту практику от публичных дебатов и регулирования», — заключила Дженнифер Граник, советник по надзору и кибербезопасности в Американском союзе гражданских свобод.

В 2017 году суд Филадельфии обязал Google при наличии судебного ордера передавать американским властям переписку пользователей почтового сервиса Gmail, хранящуюся на серверах за пределами США. В компании приняли решение не высказываться по результатам судебных процессов.

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