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Петербургский завод начнет серийно производить беспилотные тракторы в 2022 году

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Петербургский завод начнет серийно производить беспилотные тракторы в 2022 году
Петербургский завод начнет серийно производить беспилотные тракторы в 2022 году.
Источник изображения: Cognitive Pilot

Петербургский тракторный завод в следующем году запустит серийное производство беспилотных тракторов. Об этом сообщила компания Cognitive Pilot, которая подписала с ним соглашение. По контракту Cognitive Pilot оснастит обновленную модель трактора «Кировец» системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта.

Cognitive Pilot — дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies. Последняя разработала систему управления для беспилотного трактора, который в 2016 году испытали в Татарстане. Машину оснастили парой камер, датчиками позиционирования ГЛОНАСС и GPS и вычислительным блоком для обработки данных.

Эта система во время предпосевных работ составляла карту рабочей площади и наносила на нее объекты и препятствия размером от 10-15 сантиметров на расстоянии до 15–20 метров. После этого трактор мог работать самостоятельно, в том числе в условиях недостаточной видимости или при сборке урожая.

Cognitive Pilot 6 октября сообщила о контракте с Петербургским тракторным заводом на производство трактора «Кировец» с системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot. Эта система должна увеличить производительность трактора на 15-20 процентов.

«Кировцев» начнут серийно оснащать первой версией системы автопилотирования с февраля 2022 года. Ее уровень автономности примерно соответствует третьему автомобильному — он позволяет управлять основными процессами, такими как движение трактора. Тракторы с первой версией Cognitive Agro Pilot смогут двигаться по установленной траектории в автономном режиме, автоматически контролировать оптимальную скорость, останавливаться перед препятствиями и работать в условиях недостаточной видимости.

На втором этапе уровень их автономности повысят до четвертого автомобильного. Тракторы смогут автономно разворачиваться, автоматически рассчитывать оптимальный маршрут и уточнять курс по визуальным ориентирам, но водитель в них по-прежнему будет присутствовать. Вторая версия автопилота также позволит анализировать состояние почвы и культур.

Полностью беспилотными «Кировцы» станут только к третьей версии Cognitive Agro Pilot, которая должна быть готова к 2024 году. Тракторы смогут работать в группах с «лидером», ездить по дорогам необщего пользования и автономно двигаться в паре с комбайнами без системы автономного управления. Кроме того, им станет доступен расширенный набор сельскохозяйственных орудий.

Разработкой беспилотных тракторов занимаются и другие компании. Ранее мы писали про японскую Kubota, которая представила прототип X Tractor. Эта машина получила четыре гусеничных модуля с независимыми приводными мотор-колесами, несколько камер и систему спутниковой навигации.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
AI
GPS
ГЛОНАСС
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