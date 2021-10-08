Под Рязанью началось строительство завода по производству серверов.

Совместное предприятие, созданное «Яндексом», группой компаний «ЛАНИТ», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного оборудования, сообщает «Яндекс» в среду.

Производственный комплекс будет находиться неподалёку от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский».

Завод будет выпускать оборудование под торговым знаком «Openyard»: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. Площадь участка, где появится комплекс, составляет восемь гектаров. Первая очередь будет включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны. Здесь будут выполняться все операции, начиная от поверхностного монтажа компонентов и заканчивая испытаниями готовой продукции, говорится в сообщении.

На начальном этапе СП вложит в производство более 1 миллиарда рублей. Ожидается, что пуско-наладочные работы — ими будут руководить специалисты из Gigabyte — начнутся в третьем квартале 2022 года, а до конца 2022 года завод выпустит первый сервер. Производимые в Рязани серверы будут спроектированы с использованием разработок и технологий «Яндекса».

«Яндекс», «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. Участники договорились, что «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, «Яндекс» и «ЛАНИТ» выделят инвестиции, а «ЛАНИТ», кроме того, организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит инвестором СП.