Войти
D-Russia.ru

Под Рязанью началось строительство завода по производству серверов

1112
0
+3
Под Рязанью началось строительство завода по производству серверов
Под Рязанью началось строительство завода по производству серверов.
Источник изображения: industry-hunter.com

Совместное предприятие, созданное «Яндексом», группой компаний «ЛАНИТ», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного оборудования, сообщает «Яндекс» в среду.

Производственный комплекс будет находиться неподалёку от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский».

Завод будет выпускать оборудование под торговым знаком «Openyard»: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. Площадь участка, где появится комплекс, составляет восемь гектаров. Первая очередь будет включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны. Здесь будут выполняться все операции, начиная от поверхностного монтажа компонентов и заканчивая испытаниями готовой продукции, говорится в сообщении.

На начальном этапе СП вложит в производство более 1 миллиарда рублей. Ожидается, что пуско-наладочные работы — ими будут руководить специалисты из Gigabyte — начнутся в третьем квартале 2022 года, а до конца 2022 года завод выпустит первый сервер. Производимые в Рязани серверы будут спроектированы с использованием разработок и технологий «Яндекса».

«Яндекс», «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. Участники договорились, что «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, «Яндекс» и «ЛАНИТ» выделят инвестиции, а «ЛАНИТ», кроме того, организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит инвестором СП.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.06.2021
В "МВМС-2021" приняли участие 27 официальных делегаций из 25 государств
15.04.2019
Новейшая российская супер-пуля: снаряды из пластика? (The National Interest, США)
24.05.2016
Китай в июле планирует запуск первого в мире спутника квантовой связи
04.02.2013
Госкомвоенпром объявил лауреатов премии в области науки и техники
13.09.2007
Подписан контракт на поставку ВС Турции 50 ударных вертолетов A-129
03.09.2007
Почувствуйте разницу... Что отличает авиасалон в Жуковском от других международных выставок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 21:58
  • 4
В США удивились размерам ведомого Су-57
  • 08.10 21:47
  • 7
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 08.10 21:15
  • 15
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 08.10 20:58
  • 4
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
  • 08.10 19:47
  • 5
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 08.10 17:23
  • 14
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 08.10 16:29
  • 0
Авиационный эксперт рассказал, когда в России появятся электрические самолеты
  • 08.10 13:16
  • 25
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.10 12:02
  • 70
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 08.10 10:26
  • 24
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 08.10 10:15
  • 9
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 08.10 09:44
  • 11
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 08.10 06:11
  • 292
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.10 04:52
  • 181
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 08.10 03:58
  • 2
СВЧ вместо СВД?