Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России?

В Европарламенте предложили создать Политический трансатлантический совет для координации ЕС и США в вопросах внешней политики и безопасности. Об этом говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.

По мнению депутатов, с одной стороны, Евросоюзу необходима большая самостоятельность в вопросах обороны, экономики и взаимоотношений с Пекином, а с другой – развитие стратегического партнерства с Вашингтоном. Кроме того, возглавить Трансатлантический совет могли бы главы внешнеполитических ведомств США и ЕС.

Также депутаты указали на разногласия, возникшие из-за формирования альянса AUKUS, в который не пригласили страны ЕС, а Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин. Напомним, после этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Вашингтон, Лондон и Канберру в подрыве доверия с союзниками, а также призвал Европу "обзавестись собственным стратегическим компасом".

Позже президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне, а верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю даже пришлось поспорить на эту тему с генсеком НАТО. Кроме того, в пользу автономии ЕС в последние годы высказывались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако, по мнению экспертов, инициатива Европарламента демонстрирует деградацию европейской политической мысли, в которой сосредоточены взаимоисключающие цели: автономия ЕС в вопросах внешней политики, экономики и обороны противоречит сущности стратегических интересов США в Евразии.

"Более того, сегодняшняя Европа – это слабый корпоративный актор, лишенный единства даже по такому вопросу, как отношения с США", – подчеркнул генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. "Да, в Европе сильны традиции атлантизма, особенно в Германии, Прибалтике и Центральной Европе. А на другом полюсе – идеи европоцентризма, и лидером здесь всегда была Франция. Поэтому Европа всегда ищет общий знаменатель между этими позициями", – пояснил эксперт.

Политолог признает, что нынешнее геополитическое положение Европы похоже на тупиковое. "На одной чаше весов – стратегическая автономия и сложные переговоры по торговым соглашениям с разными игроками. На другой чаше – углубление сотрудничества с США на основе общих ценностей. Кроме того, ЕС, разделяя озабоченность США растущей мощью Китая, все-таки показывает неготовность к пикировке с Пекином", – детализировал аналитик.

"Вместе с тем мы наблюдаем разочарование Байденом со стороны ЕС. Он не оправдал надежд европейских политиков, поскольку его действия мало чем отличаются от действий Дональда Трампа. Напомню, Вашингтон хочет включить других членов НАТО в борьбу против Китая, тогда как большинство членов ЕС не желает иметь врагов, кроме России, которая в реальности им ничем не угрожает. В итоге расстыковка позиций ЕС и США продолжается", – добавил собеседник.

В этой ситуации России стоит поддерживать те силы, которые стремятся к автономии Европы.

"Стратегическая обособленность ЕС укладывается в наше видение многополярного мира. Если ЕС будет по-прежнему находиться на коротком поводке Вашингтона, тогда многополярный мир будет ущербным", – сказал эксперт.

"Евросоюз действительно пытается усидеть на двух стульях, стараясь, с одной стороны, углубить свою автономию в различных сферах, а с другой – развивать партнерство с США. Это, безусловно, тупиковая ситуация и демонстрация политической наивности", – считает немецкий политолог Александр Рар.

При этом в европейских элитах сложился некий "идеологический и даже религиозный консенсус – Европа не может выступать против США". "Поэтому в случае расширения самостоятельности ЕС отношения союза с Вашингтоном в теории не должны пострадать, но на практике это едва ли возможно", – добавил эксперт.

Впрочем, у Европы есть возможность выйти из геополитического тупика, перейдя к полномасштабному сотрудничеству с Москвой. "Германия и Франция традиционно выступают за идею создания общеевропейского пространства с Россией. Но в рамках трансатлантического консенсуса многие признают, что вместо многополярности мир идет к биполярности, в рамках которой будет лишь две великих державы – США и Китай", – пояснил эксперт.

"В то же время политика России в отношении ЕС и США остается сугубо оборонительной. Хотя, на мой взгляд, она должна стать прогрессивной и в положительном смысле наступательной. России выгодно иметь дело с сильным Евросоюзом с точки зрения экономического партнерства. Да и без влияния США европейские страны смогут выстроить более благоразумную политику в отношении Москвы", – резюмировал Рар.

Рафаэль Фахрутдинов, Елена Лексина