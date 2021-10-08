Карабахская война в деталях и нюансах

Буря в горах – не долгая, но резонансная

Буря на Кавказе / Д. Барри, Г.М. Дерлугьян, А.М. Искандарян, М. Казалет, А.В. Лавров, К.В. Макиенко, С.М. Маркедонов, Л.А. Нерсисян, Р.Н. Пухов, Д.В. Тренин, К. Хас, М.Ю. Шеповаленко / Под ред. Р.Н. Пухова. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2021. – 128 c.

Опубликована книга «Буря на Кавказе» – без преувеличения уникальное аналитическое исследование, посвященное 44-дневной войне в Нагорном Карабахе, начавшейся ровно год назад.

Боевые столкновения, шедшие с различной интенсивностью с 27 сентября по 10 ноября, стали первым военным конфликтом на территории СНГ, в котором участвовали подразделения армии Турции, входящей в НАТО, пакистанских спецподразделений, технических специалистов Израиля и даже как бы исламские боевики из Сирии. Это был реальный международный вооруженный конфликт, стоит повторить, на территории бывшего СССР, в непосредственной близости от границ Российской Федерации.

В какой-то мере он стал полной неожиданностью для российского руководства. Тем не менее Кремль быстро среагировал. Как пишут авторы «Бури на Кавказе», «резкое, если не сказать виртуозное, вмешательство России на последней стадии войны в ноябре 2020 г. не допустило эскалации конфликта». Наверное, не стоит в трагическую годовщину устраивать «пляски на костях», вынося тему во всякие телевизионные ток-шоу. Но игнорировать серьезный анализ того, что произошло всего год назад на территории СНГ, – преступно.

Вот что написал в предисловии к книге «Буря на Кавказе» бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский:

«На мой взгляд, это очередная профессионально выполненная работа, особенно актуальная сегодня, на современном этапе развития мирового военного дела. Напомню, что поиск ответа на главный вопрос для любого военного – «Как победить в бою, в сражении, в войне?» – начался с возникновения военного дела как системы знаний, умений, навыков, объединенных принятыми сейчас терминами «военное искусство» и «военная наука».

Не исключаю, что многие главы данного исследования, определенные вопросы и породят дискуссии. Уверен и убежден, что это и является одной из целей данной работы.

Авторы ориентировались на практические потребности потенциальной аудитории, основу которой составляют сотрудники органов государственного и военного управления, прежде всего министерств обороны, иностранных дел, других силовых ведомств и структур, причем не только Российской Федерации.

Уверен, «Буря на Кавказе» будет полезна военным экспертам, политологам, журналистам – всем тем, кто профессионально занимается проблемами национальной и военной безопасности, а также слушателям и курсантам высших военных учебных заведений, студентам и аспирантам университетов и институтов».

То есть книга предназначена в первую очередь специалистам. Хотя в ней очень много интереснейших фактов, подчас действительно сенсационных, в частности, касающихся анализа применения беспилотников. В том числе созданных чуть ли не экспромтом на базе пилотируемых самолетов.

Приводится интересный пример использования ВВС Азербайджана в качестве ударных беспилотников самолетов Ан-2. «Одним из сюрпризов войны стало использование Азербайджаном с первых же дней самолетов Ан-2. За время боевых действий средства ПВО НКР сбили до десяти единиц этих устаревших бипланов характерной белой раскраски. Ни разу в их обломках не обнаружили пилотов. В то же время в одном из них были найдены авиационные бомбы. По одной из версий, Ан-2 использовались в дистанционно управляемом варианте в роли больших БЛА-камикадзе. По другой – они поднимались в воздух пилотами, которые устанавливали самолет в прямой полет по направлению к территории НКР и покидали его с парашютом. При этом более совершенные беспилотники отслеживали поражение бипланов, вскрывали позиции ПВО НКР и затем наносили по ним удары».

В книге очень подробно разобрана практика применения разведывательных и беспилотных летательных аппаратов. Кстати, Минобороны РФ оперативно изучило тот печальный для одной из сторон, участвовавшей в конфликте, опыт. И уже на форуме «Армия-2021» были показаны ударные беспилотники, поступающие на вооружение Российской армии.

В книге есть подробный анализ того, как достигается победа в как бы сухопутной войне. Вывод – превосходством в воздухе. Почему ПВО не оказалось в Армении и Карабахе – в книге ЦАСТ, рассказано весьма убедительно.

В книге, конечно, анализируются многочисленные политические аспекты, способствовавшие вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Но, на мой взгляд, наиболее интересны разделы, посвященные военно-технической стороне войны 2020 года. Стоит повторить, «Буря на Кавказе» – это серьезная аналитическая работа, которая будет интересна и российским, и армянским, и азербайджанским, и турецким, и пакистанским, и всем натовским аналитикам.

И еще. Книга посвящена памяти Константина Макиенко, ушедшего из жизни совсем недавно. Он был одним из создателей ЦАСТ и его мозговым центром. Он же первым обратил внимание на чрезвычайно сложную ситуацию, чреватую настоящим взрывом, которая в ХХI веке начала формироваться на Кавказе. Научный труд «Буря на Кавказе» – лучшая ему память.

Сергей Птичкин

Сергей Михайлович Птичкин – военный журналист.