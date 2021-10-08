Названо «самое смертоносное» вооружение морской пехоты США

Корпус морской пехоты (КМП) США оснащен собственной авиацией и бронетанковыми силами, что обуславливает широкий арсенал вооружения этого рода войск. Автор издания 19FortyFive составил перечень и назвал самые смертоносные образцы вооружения КМП США.

Открывает список пушка GAU-12\U Equalizer, построенная по многоствольной схеме Гатлинга. Скорострельность орудия с пятью стволами достигает 4,2 тысячи выстрелов в минуту. Снаряд пушки может поразить цель на расстоянии до 3,6 тысячи метров.

Также автор отметил кассетную бомбу Mk-20 Rockeye II: этот снаряд содержит 247 взрывчатых элементов с кумулятивной боевой частью. Бомба Rockeye II используется на самолетах F/A-18 авиации КМП для борьбы с бронетехникой противника.

Среди перспективных образцов издание отметило береговой ракетный комплекс NMESIS, который планируют принять на вооружение КМП США в 2023 году. По мнению автора, береговой комплекс даст преимущества морским пехотинцам в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море.

Четвертую позицию в списке издания занимает противотанковый комплекс M1134 на базе колесного бронетранспортера Stryker. Машина получила пусковую установку на две ракеты TOW и современный прицел с тепловизионным каналом.

Завершает перечень лучшего вооружения морской пехоты ударный вертолет AH-1Z Viper. Машина оснащена пушкой Гатлинга и может нести контейнеры с управляемыми и неуправляемыми ракетами. По мнению журналиста, этот вертолет является одним из лучших образцов вооружения КМП США, который сочетает маневренность и огневую мощь.

Ранее журнал The National Interest назвал четыре самых мощных танка в мире. Авторы включили в список немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

Даниил Иринин