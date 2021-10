«Как нам сражаться с русскими»: Пентагон разработает новые методы войны

В каких вооружениях армия США отстает от ВС России

Ассоциация сухопутных войск США (Association of the US Army, AUSA) подготовила доклад под названием «Как нам сражаться с русскими». Наиболее опасными для американцев силами в российской армии в случае «непосредственного контакта» названы артиллерия, войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), а также армейская авиация, в первую очередь - ударные вертолеты. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок ознакомился с докладом.

Автор доклада - профессор Национального университета обороны, член американского Совета по иностранным делам, полковник в отставке Ричард Хукер. Он занимал ряд ответственных постов в структурах НАТО и администрациях президентов Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и в Совете национальной безопасности при президенте Дональде Трампе. Принимал участие в военных операциях в Гренаде, Сомали, Руанде, Боснии, Ираке, Афганистане. Командовал парашютной бригадой в Багдаде в 2005 году.

По мнению Хукера, Российская Федерация - «самый опасный противник США сегодня». «Несмотря на то, что сегодня Вооруженные силы России по численному составу и боеспособности уступают Советской армии времен "холодной войны", они являются грозным противником, заслуживающим уважения. Эта армия закалена в боях, хорошо экипирована и настроена атаковать», - пишет Хукер.

Даже в обороне российских командиров учат атаковать, подчеркивает Хукер. Российская армия создана для наступления - все ее соединения, даже воздушно-десантные дивизии, либо оснащены бронетанковой техникой, либо механизированные.

«Российские войска пойдут на любой риск, чтобы завоевать и сохранить инициативу при ведении операций и боевых действий. Идея здесь заключается в сильном первоначальном ударе, чтобы взломать, преодолеть сопротивление противника продолжать двигаться, вызывая каскадный обвал обороны неприятеля», - утверждается в докладе.

Как пишет Хукер, прежде всего россияне полагаются на огневое поражение противника. Для этого в состав каждой общевойсковой дивизии входит самоходный артиллерийский полк, а каждой армии придается РеАП - реактивный артиллерийский полк.

Сухопутные войска США не сталкивались с артиллерийской угрозой подобного масштаба со времен Второй мировой войны, пишет Хукер. В этих условиях обороняющиеся американские формирования, которые не имеют в достаточном количестве боевых бронированных машин и не осуществили фортификационного оборудования своих рубежей и позиций в полном объеме, рискуют быть легко уничтоженными российской артиллерией.

Еще одна серьезная угроза со стороны России - ударные вертолеты. «Примечательно, что российские ударные вертолеты в настоящее время не вооружены противотанковыми ракетами типа «выстрелил и забыл», как ракета AGM-114L Hellfire американского вертолета AH64-D Apache Longbow. Однако Россия имеет передовую ракету класса «воздух-воздух» Р-74М, которая позволит российским ударным вертолетам поражать вертолеты противника», - говорится в докладе.

Войска РЭБ представляет собой еще один российский потенциал, который сегодня превосходит возможности США, утверждает Хукер. Российская система РЭБ направлена на то, чтобы создать организованные помехи управлению войсками и оружием вероятного противника.

«Российские специалисты в сфере оперативно-стратегического планирования правильно определили, что армия США в ходе ведения боевых действий будет полагаться на спутниковые системы связи и навигации. Вывод их из строя - приоритетная задача российских подразделений РЭБ. После окончания "холодной войны" США в значительной степени пренебрегли РЭБ. Российские войска могут создавать помехи для связи США, нарушать работу систем GPS, создавать помехи в наведении высокоточного оружия», - отмечается в документе.

В связи с этим Соединенные Штаты должны заново изучить старые методы и разработать новые. В 1980-х годах проведение операций осуществлялось в условиях радиомолчания, использования полевых телефонов и проводной связи, применения осветительных ракет и частой смены командных пунктов.

Еще один козырь российской армии - войска ПВО.

«В то время как армия США исключила подразделения ПВО из состава своих дивизий после 11 сентября 2001 года, российские подразделения обладают эффективной ПВО на всех уровнях. В тактических частях ПВО используются различные переносные зенитные ракетные комплексы и системы малой дальности и ближнего действия», - утверждается в докладе.

В отличие от США, Россия никогда не отказывалась от использования средств противовоздушной обороны - от почтенных ЗСУ-23-4 советских времен до современных систем, таких как «Тор» в его различных модификациях. На оперативном уровне применяются мобильные системы ПВО, прежде всего, С-400 «Триумф».

«Командиры армии США в тактическом звене должны исходить из того, что они будут сражаться в зоне действия сильной российской противовоздушной обороны. Это означает, что нельзя ожидать непосредственной авиационной поддержки, особенно в начале кампании», - резюмирует полковник Хукер.

Михаил Ходаренок