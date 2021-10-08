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Известия.ru

WSJ узнала о секретной деятельности США на Тайване

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его возможностей в сфере обороны. Об этом сообщает в четверг, 7 октября, The Wall Street Journal.

По данным издания, два десятка американских спецназовцев и служащих войск поддержки осуществляют подготовку небольших подразделений сухопутных войск Тайваня. При этом военные морской пехоты США работают с местными военно-морскими силами, помогая им в обучении.

Отмечается, что Китай, в свою очередь, активизировал свою агрессивную военную деятельность вблизи Тайваня. КНР тем самым якобы попытался запугать страну, тогда как Тайвань уже готовится к возможной войне против китайской стороны.

Издание уточняет, что Пекин годами наращивал свои вооруженные силы и угрожал в случае необходимости взять Тайбэй под свой контроль силой. Подобные настроения Китая сильно беспокоили официальных лиц США, добавляет The HILL.

Накануне министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Пекин будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань к 2025 году.

Данное заявление было вызвано тем, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 1 октября направила к берегам Тайваня в общей сложности почти 150 военных самолетов.

2 октября Военно-воздушные силы (ВВС) Китая осуществили массовый вылет к акватории Тайваня, побив свой же рекорд по количеству задействованных самолетов. В операции приняли участие 39 единиц воздушного транспорта.

6 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что обсудил Тайвань с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Байден сообщил, что обе стороны продолжают соблюдать соглашение по Тайваню.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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