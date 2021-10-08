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Российская газета

Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров"

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Пусками ракет "Калибр-НК" экипажи корветов Каспийской флотилии отпраздновали первое боевое применение высокоточного оружия по объектам террористов в Сирии. В этот раз целями оказались мишени, имитирующие объекты противника на острове Чечень.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, ракетные стрельбы производились с корвета "Град Свияжск". Малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг" в этот раз отработали электронные пуски "Калибров". Контроль за ходом стрельбы осуществлялся с флагмана флотилии - ракетного корабля "Дагестан".

На кадрах объективного контроля видно, что пуски высокоточного оружия производятся во время движения корабля. Мишени, как сообщили в военном ведомстве, были успешно поражены.

Для обеспечения безопасности морской полигон, общей площадью свыше 1500 морских миль, был закрыт для гражданского судоходства.

"Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будет проведена командованием Каспийской флотилии по данным технических средств наблюдения и контроля после возвращения кораблей в пункты базирования", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

Справка "РГ"

7 октября 2015 года из акватории Каспийского моря фрегат "Дагестан" и корветы "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" выпустили 26 ракет "Калибр-НК". Целями стали заводы по производству взрывных устройств, пункты управления, склады боеприпасов и горючего, а также базы подготовки террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Все объекты были уничтожены. При этом круговое отклонение ракеты от целей на расстоянии свыше 1500 километров составило не более трех метров.


Николай Грищенко

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