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Известия.ru

Шойгу анонсировал формирование двух полков мобильного резерва на востоке РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Два полка мобильного резерва формируются на востоке России в ответ на угрозы национальной безопасности. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в четверг, 7 октября, на заседании коллегии Минобороны.

По словам главы ведомства, в Восточном военном округе (ВВО) в целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. «Основные из них — формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

Он добавил, что до конца года ВВО получит 1 606 единиц вооружения и военной техники, что доведет долю современных образцов там до 56%.

Также министр напомнил, что 1 июля был спущен на воду корвет «Резкий» для Тихоокеанского флота — четвертый корабль серии.

«Впервые в новейшей истории российских Вооруженных сил проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», — сказал Шойгу.

Говоря об авиационных соединениях и воинских частях округа, глава Минобороны отметил, что в настоящее время основные усилия сосредоточены на освоении современных многофункциональных авиационных комплексов. По его словам, средний налет молодых летчиков в оперативно-тактической авиации увеличился в два раза, а в транспортной и армейской — в полтора.

Накануне Шойгу заявил, что основой российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021» стала отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов.

Он отметил, что учение продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности, передает RT.

Также министр подчеркнул, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях был десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. Помимо этого, военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы «Калейдоскоп».

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.


Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

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