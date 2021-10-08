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РИА Новости

Источник: Россия не планирует создание отдельного флота для защиты Арктики

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Атомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол "Ямал" в Карском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Создавать отдельный Арктический флот России не планируется, для обеспечения безопасности в регионе достаточно сил и средств в первую очередь Северного флота, а также Тихоокеанского флота, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что рассматривается возможность создания нового объединения в рамках Военно-морского флота РФ - Арктического флота, который должен будет обеспечить безопасность побережья РФ в Арктике и Северного морского пути.

"Создание новых объединений в регионе не планируется. Исключительная миссия по обеспечению безопасности в арктической зоне возложена на Северный флот, имеющий соответствующую систему базирования и экспедиционную группировку. Кроме того, безопасность в восточной части региона обеспечивается силами также Тихоокеанского флота", - сказал собеседник агентства.

При этом он не исключил создание отдельной флотилии в Арктике, однако отметил, что она может быть создана только в рамках Северного флота.

При этом собеседник подчеркнул, что у РФ "нет планов по милитаризации Арктики".

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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