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Укрепление обороноспособности страны общая задача ДОСААФ и казачества

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Источник изображения: vpk-news.ru

Старейшая оборонная организация России и Всероссийское казачье общество (ВсКО) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и атаман ВсКО Николай Долуда.

«Подготовка граждан к защите Отечества была приоритетной задачей оборонной организации страны на протяжении всей 95-летней истории существования. 

Всероссийское казачье общество,  продолжая вековые традиции казачества, также реализует мероприятия по  допризывной подготовке молодежи, - отметил председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. – Еще до официального подписания соглашения наши организации взаимодействовали по этим вопросам. Теперь сотрудничество станет системным. Объединение наших усилий и опыта станет еще одним важным шагом к укреплению обороноспособности страны.  И, конечно же, ДОСААФ прирастет  молодым казачьим пополнением».

В  рамках договоренностей  планируется совместная реализация различных мероприятий военно-патриотической направленности, основной вектор которой – совершенствование гражданского общества.

Сотрудничество будет осуществляться в различных формах, в том числе – участии в работе казачьих детских и молодежных организаций, мероприятий оборонной организации, проведении военно-спортивных спартакиад, слётов и игр для детей и молодежи, организации работы оборонно-спортивных лагерей.  

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Страны
Россия
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