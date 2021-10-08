Шойгу заявил о выполнении планов боевой подготовки Вооруженных сил на 2021 год

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил на 2021 год выполнены полностью.

"Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более 4,5 тысяч тактических учений, включая межвидовые и двусторонние", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны, анализируя выполнение плана подготовки Вооружённых сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Говоря о результатах состоявшегося в сентябре российско-белорусского учения "Запад-2021", министр отметил, что "в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего в боевой учебе успешно используется наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск".

Шойгу также сообщил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 тысяч основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений. Он заявил, что на Армейских международных играх сборная России "заслуженно заняла первое место".

Продолжается совершенствование учебно-материальной базы. "Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования", - сказал Шойгу.

По его словам, с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.