НАТО: мы не смогли убедить Турцию относительно С-400 (Haber7, Турция)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018.

Турецкое издание процитировало ответ Столтенберга на вопрос о приобретении Турцией С-400 у России, который был ему задан в ходе университетского мероприятия в Вашингтоне. Пока одни комментаторы ликуют и восторгаются тем, что «мир отныне больше пяти государств», другие серьезно обеспокоены происходящим.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что Турция является важным союзником, и добавил: "Мы не смогли убедить Турцию отказаться от С-400".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что организация не смогла убедить Турцию отказаться от российских систем противовоздушной обороны С-400 и заменить их системами, произведенными западными странами.

На мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Столтенберг ответил на вопрос о приобретении Турцией системы противовоздушной обороны С-400 у России.

Столтенберг сказал: "Как я говорил ранее, для НАТО это важный вопрос. Системы противовоздушной обороны С-400 должны быть интегрируемы с системами НАТО. Однако на данный момент такой возможности нет".

Генеральный секретарь продолжил, что С-400 не является системой, интегрированной в НАТО, поэтому Турции предлагались альтернативные решения, и назвал в их числе американскую систему "Пэтриот" (Patriot) и франко-итальянскую систему "SAMP/T".

"Мы работаем по данным вопросам как альянс, - сказал Столтенберг. - Турция является важным союзником, Турция сыграла важную роль в разгроме ИГИЛ*. Ни одна страна не приняла больше беженцев, чем Турция".

Сделка по С-400

Соглашение о поставке в Турцию системы противоракетной обороны С-400 российского производства, вызвавшее кризис в отношениях Турции с США, было подписано в сентябре 2017 года. Первые поставки С-400 в Турцию Москва осуществила в июле 2019 года.

Анкара, несмотря на различные угрозы санкций со стороны США, решительно отказалась идти на какие-либо уступки в этом вопросе и продолжила переговоры о закупке дополнительных систем С-400. США после получения Турцией систем противоракетной обороны С-400 от России объявили об исключении Турции из программы F-35.

Комментарии читателей:

mmt

Надо спросить НАТО, а что вы делали, когда Америка передавала оружие РПК (Рабочей партии Курдистана).

озан

Греция, другой член НАТО, купила такую же систему вооружения - С-300 - у России. Почему для США и НАТО никакой проблемы не было, почему об этом даже не говорилось, почему покупка Турцией С-400 стала такой проблемой? Ответ совершенно ясен. Они имеют виды на земли Турции, строят грязные планы относительно нашей страны, мы не должны забывать, против кого мы сражались при Чанаккале, вели войну за независимость, никто не может мешать нам укреплять свою оборону…

Дерманбей Анадолу

Сначала убедите Америку и остальных.

Средиземное море

Убеди США продать "Пэтриот". Но этого не будет. Цель - оставить Турцию беззащитной. Есть идея обрушиться и на Турцию с воздуха, как обрушились на Ирак.

Мюмтаз Уйсал

Такая позиция в отношении Турции, в то время как во многих странах - членах НАТО или ЕС есть аналогичные системы, значит многое. Начинает попахивать подготовкой к большой войне.

Hgfddg

С-400, оказывается, несовместимы с НАТО. Но Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции.

Экрем Арыкыз

Мы не можем доверить нашу безопасность ненадежной Америке и Западу. Мы покупаем и используем оружие, какое хотим. В этом и есть суть независимости.

Реалист

Жребий брошен… НАТО и ООН утратили нейтралитет и доверие к себе. Отныне мир больше пяти государств.

Синан Онал

Почему генеральный секретарь НАТО не говорит о том, что Турция неоднократно просила "Пэтриот", но Америка не предоставила ей эти системы, при этом, когда некоторые страны НАТО, включая Грецию, покупали С-300, никто не издавал ни звука. Двойные стандарты.

То есть

Они хотели сказать: "Мы испробовали много методов, прежде всего переворот 15 июля 2016 года, но у нас ничего не получилось".

из касымпаши

Я думаю, НАТО тоже следует купить С-400, чтобы защитить себя от зла США.

Мурат

Сказал то, что хотели услышать в США.

Что есть, то есть: То есть натовский гяур говорит: "Мы больше не можем обманывать Турцию, как раньше".

Хусейн Кочак

А где же ваши санкции против Греции за С-300? Или же С-300 не российского производства? К сожалению, вы слишком двуличны.

Бурхан

Словом, если переворот не получается, нужна интервенция. Поэтому у нас не должно быть системы противовоздушной обороны. Мы должны зависеть от них в плане вооружений. Предатели.

Месут

Мы и покупаем С-400, чтобы защитить себя от НАТО.

Эркан

Я горжусь своей страной. За то, что не подчинилась и купила С-400.

Селим

Разве это не тот человек, который при ответе на вопрос об С-400 годами говорил: "Наши союзники сами решают, какие вооружения они будут использовать"? Откуда взялась такая риторика?

шенол32

Селим, от США - хозяина НАТО.

*Террористическая организация, запрещенная в России.