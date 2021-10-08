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Российская газета

Особенности конструкции модернизированного Т-64БМ2 показали на видео

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Украинский модернизированный Т-64БМ2 считается в настоящее время самой совершенной серийной версией из всего семейства этих выпускавшихся в Харькове танков. Об особенностях его конструкции рассказал украинский танкист, разместивший на своем канале в Youtube видеоролик.

Главной особенностью данного "шестьдесят четвертого" стал 1000-сильный двигатель 6ТД-1, ранее уже применявшийся на Т-80УД.

Его установка улучшила характеристики подвижности, но вынудила конструкторов из-за увеличившейся высоты кормы приподнять башню. В корпус пришлось вваривать специальное кольцо, поэтому для защиты погона применили барбет.

На башне и корпусе для повышения стойкости от снарядов появились дополнительные бронированные плиты. Несколько по-иному, чем на БМ "Булат", разместили встроенную динамическую защиту. Пусковые установки 81-мм дымовых гранат "Туча" сделали разнесенными.

Вместо прицела 1Г42 применили не самый новый 1Г46, причем датчик ветра остался старым.

Ничего не было сказано о ночном прицеле, наверняка, в лучшем случае установлен инфракрасный прибор, аналогичный тому, что уже имеется на упомянутом выше БМ "Булат". Он способен обнаруживать объекты в пассивном режиме на дальности не более 1400 метров, поэтому значительно уступает современным тепловизорам.

Сообщается, о применении новых средств связи. Для удобства при движении назад механик-водитель получил размещенную в корме видеокамеру.

Известно, что в настоящее время ВСУ получили 13 таких танков, которые были задействованы во время военного парада в Киеве.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
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