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ТАСС

Новейший тральщик "Владимир Емельянов" поучаствует в Севастопольском морском салоне

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Прибытие в Севастополь к месту постоянного базирования базового тральщика "Владимир Емельянов" проекта 12700 (заводской номер 524), 06.09.2021
Прибытие в Севастополь к месту постоянного базирования базового тральщика "Владимир Емельянов" проекта 12700 (заводской номер 524), 06.09.2021.
Источник изображения: Erne / forums.airbase.ru

Салон открылся 6 октября в рамках конгрессно-выставочных мероприятий "Морской недели России 2021"

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Владимир Емельянов" пополнил список кораблей, участвующих в третьем Севастопольском морском салоне (СВМС-2021), который открылся 6 октября в рамках конгрессно-выставочных мероприятий "Морской недели России 2021". Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель форума Алексей Малько.

"Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" сегодня прибыл на Минную стенку для участия в третьем Севастопольском морском салоне", - сказал Малько.

По его словам, участники форума смогут посетить тральщик "Владимир Емельянов", а также корабль-музей ЧФ "Сметливый".

Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 (шифр "Александрит") "Владимир Емельянов" построен на Средне-Невском судостроительном заводе в декабре 2019 года. На Черноморский флот этот корабль прибыл месяц назад - 6 сентября. Тральщики этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Корабли данного проекта предназначены для борьбы с современными видами мин, как в акваториях, так и на грунте.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
ЧФ
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