Саперы ЗВО получили на вооружение два новейших роботизированных комплекса "Уран-6"

ЦАМТО, 7 октября. На вооружение саперов Западного военного округа (ЗВО) поступили два робототехнических комплекса разминирования "Уран-6".

Радиус действия данных машин составляет 1 км от операторов, которые осуществляют управление. Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, комплексы способны выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Кроме того, их оборудование позволяет определять тип обнаруженных опасных предметов, в зависимости от которого операторы могут выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Комплексы "Уран-6" значительно повысят безопасность саперов при извлечении и обезвреживании взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны, найденных гражданским населением.

Операторы комплексов прошли подготовку в противоминном центре ВС РФ и с началом зимнего периода обучения приступят к освоению роботов-саперов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.