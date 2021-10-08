В России создадут новый спутник связи для Севморпути

По словам генерального директора ФГУП "Космическая связь" Алексея Волина, это будет большой спутник массой более 2 тонн

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. ФГУП "Космическая связь" объявило конкурс на создание нового спутника АМУ-4, который будет обеспечивать связью Сибирь и Крайний Север, а также суда, проходящие по Северному морскому пути. Об этом в четверг сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин во время конференции Satcomrus 2021.

"Мы уже в прошлом месяце, в сентябре уже объявили конкурс на создание спутника АМУ-4. <...> Он должен будет также встать в 140 градусов восточной долготы. Опять-таки Сибирь, Север. Нам очень важна связь на морских судах", - сказал он.

По словам Волина, это будет большой спутник массой более 2 тонн. "Мы наблюдаем, что спрос со стороны моряков, со стороны спутниковой связи постоянно нарастает", - подчеркнул глава "Космическая связь".

Волин также подтвердил, что телекоммуникационные космические спутники "Экспресс-АМУ-3" и "Экспресс-АМУ-7" будут запущены до конца года. "Оба спутника будут задействованы в районах Севера и Северного морского пути", - уточнил Волин.

Сейчас ФГУП "Космическая связь" предоставляет услуги связи и вещания на основе спутниковой группировки из аппаратов серий "Экспресс-АМ" и "Экспресс-АТ".