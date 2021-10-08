Der Spiegel (Германия): НАТО лишает аккредитации восьмерых российских дипломатов

Очередное объявление Запада о высылке российских дипломатов (на этот раз из миссии РФ при НАТО) заставило читателей задуматься. Ну, ладно, можно выслать всех послов и оборвать все связи. Это повысит риск конфликта, но изменит ли это политику России? Вряд ли: Крым она все равно не отдаст, ядерное оружие не сдаст, Зеленского не полюбит. Навязываемая западными «ястребами» мысль, что для улучшения связей нужна отставка Путина, тоже вызвала скепсис. Русские и без него не дадут себя подчинить. Может быть, Западу попробовать измениться самому?

НАТО подозревает нескольких сотрудников российского представительства при Североатлантическом блоке в том, что они являются агентами спецслужб – и отказывает им в праве пребывания на этом основании.

НАТО лишило восьмерых российских дипломатов их аккредитации при главном оборонном союзе Запада. Эти сотрудники российской миссии при НАТО являются сотрудниками спецслужб - так Североатлантический альянс обосновал свой шаг. Кроме того, решено и дальше сокращать максимальный разрешенный размер российского представительства. Вместо лимита в 20 человек, установленного прежде, новый лимит на российских дипломатов при НАТО составит всего 10 персон. Новые правила вступят в силу начиная с конца месяца.

При этом организация НАТО подчеркивает, что готова к диалогу с Россией. Заранее, за 18 месяцев до проведения заседания, объявлено о подготовке новой встречи в формате Совета Россия-НАТО… Тем не менее в Москве глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что обвинения в адрес российских дипломатов необоснованны и "нам не было представлено никаких доказательств". От российского МИДа ожидается "адекватный ответ" на высылку российских дипломатов, как это было после высылки в 2018 году, в условиях сокращения российской делегации при НАТО с 30 до 20 человек максимум в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Комментарии читателей:

BiffClurton

А я как-то думал, что слово "дипломат" является синонимом слова "спецагент". Поэтому и хотел всегда быть дипломатом.

LisaLawrow

"Нам не было представлено никаких доказательств" - вот что раздалось из Москвы. Слышу это так часто, что постепенно убеждаюсь: это первая фраза, которую дети путинской эры должны вызубрить, когда занимаются изучением иностранных языков.

RAeg3kH

А в чем у вас проблема? Здесь, на Западе, дети как первую фразу на своем языке заучивают слова "Это все сделал Путин". Даже в тех случаях, когда обвинения - ну полная ерунда.

Starkregen

НАТО - это реликт времен холодной войны, политика этого альянса проводится под руководством США. Настало время заиметь, наконец, современный европейский оборонный союз, к которому США не имели бы отношения.

Redbreast15

Конечно, Европе нужен современный оборонный союз. Но зачем же нам отказываться от такого сильного союзника, как США?.. А в целом страны НАТО сами себя защищают. Поэтому, например, страны Прибалтики, в отличие от Украины, от России защищены.

Lamgointo

Мы ведь знаем, к чему все это приведет. Из России выкинут соответствующее количество дипломатов от стран НАТО. А поскольку местный персонал нанимать им больше нельзя, послы в Москве пойдут мыть полы. Иногда люди сами себе вредят.

kNC73vAd

Я всегда был за хорошие отношения с Россией. Но то, что явно руководимые из России авторы пишут в этих комментариях, показывает: ничего хорошего оттуда пока ждать не приходится. Это печально, но это правда. Только после Путина может быть новое начало в отношениях России с Западом.

NQBm

А чем так мешает Путин и что это будет за новое начало? Еще до прихода Путина к власти многие годы при Ельцине велась демонизация России. Хоть мы и пытались иметь хорошие отношения со всеми, а в особенности с нашими соседями.

LisaLawrow

Какое новое начало? Мы хотели бы всем нормальным русским засвидетельствовать наше уважение. Когда Путин и его окружение будут сидеть в тюрьме, а из оккупированных соседних стран будет выгнана его солдатня - вот тогда и будет новое начало.

Hans Walter

Lisa, а русские, которые по-другому думают, чем вы, - они для вас нормальные русские? Потому что большинство народа там думает совсем не так, как вы (знаю из собственного опыта).

NQBm

Какие оккупированные соседи? Что принесет новый старт без Путина? Даже и без Путина русские не прогнутся. Не позволят себя подчинить.

gsGjkkXm

Мы несем неискупимую вину перед 6 миллионами убитых евреев, и мы это признали, установив особые отношения с Израилем. Но ведь 27 миллионов убитых русских и других граждан СССР - это еще большая вина. А мы уже целые десятилетия не находим себе лучшего занятия, чем выбирать для себя роль врагов России, провоцировать ее, накладывать на нее санкции. Мы постоянно отклоняем предложения необходимого для нас диалога. Мне просто стыдно становится за нашу страну. В отношении России мы как будто не отказались от доктрины третьего рейха. Когда же это кончится? Очень многое из того, в чем мы обвиняем Россию, спровоцировано Западом. Я знаю, что сейчас на меня с этого самого Запада обрушится дерьмо-шторм, но мне просто важно было это написать - и я надеюсь на публикацию.

Bermuda24

Этим комментарием вы честно заслужили свои рубли, дорогой товарищ! Браво! Но теперь - шабаш, рабочий день окончен, на ваше место заступает ночная смена.

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