Корабли Каспийской флотилии выполнили на учениях пуски "Калибров" по береговым целям

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии России в ходе учений выполнили пуски "Калибров" по береговым целям, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в ходе планового тактического учения в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год, выполнила пуски крылатых ракет комплекса "Калибр-НК" по береговым целям из акватории Каспийского моря. Мишени, имитирующие объекты условного противника на побережье острове Чечень, были успешно поражены. Практическую стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" провёл экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг"", - говорится в сообщении.

Добавляется, малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Углич" отработали электронные пуски ракет. Отмечается, что контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял ракетный корабль "Дагестан".

Как подчеркнули в ЮВО, для обеспечения безопасности на период ракетной стрельбы морской полигон площадью свыше 1500 морских миль (около 2500 квадратным километров) был закрыт для гражданского судоходства. Кроме того, безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали около 15 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

"Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будет проведена командованием Каспийской флотилии по данным технических средств наблюдения и контроля после возвращения кораблей в пункты базирования", - добавляется в сообщении.