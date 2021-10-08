Создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Гиви Джанджгава умер на 81-м году жизни

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора КРЭТ (входит в "Ростех") по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования Гиви Джанджгава умер сегодня на 81-м году жизни, сообщили журналистам в концерне.

Под руководством Джанджгавы, в частности, были разработаны прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29, аппаратура для истребителя Су-27.

"Гиви Ивлианович скончался сегодня. С ним ушла целая эпоха в создании передовой авионики. Руководство и коллектив КРЭТ приносит искренние соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе КРЭТ.