Американские танки превращали в зенитные самоходки с помощью ЗПУ-4

"Боевая метла" - советская ЗПУ-4 - была одной из самых популярных зенитных пулеметных установок после Второй мировой войны.

Iranian ZPU-4 AA gun based on M47 Patton & T-55 hulls pic.twitter.com/END2KNUu7k — Caesar (@Ninja998998) October 7, 2021

Ее эксплуатировали около полусотни армий мира. В многочисленных вооруженных конфликтах это оружие демонстрировало высокую огневую мощь, они поражали воздушные (самолеты и вертолеты) и наземные цели (БМП, БТР, легкие танки и САУ) на дистанциях в 2000 метров.

Нередко эти четырехстволки оказывались по разные стороны фронта, как это было в ходе ирано-иракской войны.

Известно, что Иран имел тогда на вооружении 35-мм швейцарские буксируемые орудия компании Oerlikon, советские 23-мм ЗУ-23-2, 57-мм С-60, 100-мм КС-19 и сравнительно небольшое количество самоходных ЗСУ-57-2 и ЗСУ-23-4.

В ходе боевых действий было захвачено большое количество 14,5-мм ЗПУ-2 и ЗПУ-4. Такие установки использовались не только стационарно, но и устанавливались на различные типы автомобилей и бронетранспортеры.

Из-за дефицита зенитных самоходок иранцы вынуждены были создавать их самостоятельно. Для этого и использовались "боевые метлы". Их водружали на шасси танков, получивших такие повреждения башен, которые по разным причинам уже не удавалось устранить. Например, есть фотографии ЗПУ-4 на американских танках М47, М48 и трофейных Т-55.

Большим минусом таких ЗСУ являлось отсутствие дополнительной защиты для бойцов, открытых вражеским пулям и осколкам. Возможно поэтому такие самоделки не получили дальнейшего развития.

Интересно, что танковые 14,5-мм счетверенные установки совсем недавно оказались уже в составе сирийских правительственных войск. В качестве платформы использовали Т-72, получившие бронирование корпуса и импровизированные башни для монтажа вооружения.

Алексей Моисеев