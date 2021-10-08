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Российская газета

Американский истребитель F/A-18F Super Hornet разбился в Долине Смерти

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Источник изображения: Wikimedia.org/U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann

В Долине Смерти потерпел крушение истребитель F/A-18F Super Hornet ВМС США.

В Калифорнии в Национальном парке Долина Смерти разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet. Об этом сообщает Navy Times.

Пилоту удалось катапультироваться, он отделался незначительными травмами. На земле при падении самолета также никто не пострадал, поскольку авария произошла на окраине парка.

Истребитель был приписан к 9-й испытательной и оценочной эскадрилье "Vampires".

Это не первый случай, когда самолеты с этой базы терпят крушение. В 2019 году в Долине Смерти также разбился F/A-18F Super Hornet. Пилот в той аварии не выжил. Также при падении самолета пострадали посетители парка.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
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