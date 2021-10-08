Военная группировка в Калининградской области усилена новыми танками

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Дислоцированный в Калининградской области армейский корпус получил партию из 23 модернизированных танков Т-72Б3М, сообщил в четверг Балтийский флот РФ.

"Партия из 23 модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение танкового подразделения общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Калининградской области", - говорится в сообщении.

Ранее официально сообщалось о создании в Калининградской области новой мотострелковой дивизии. Российские военные заявляли, что дивизия формируется в ответ на рост активности НАТО у российских границ.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72.

Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру в Калининградской области.

В 2016 году официально сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в городе Черняховск.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.