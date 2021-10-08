Компания USMI поставит скоростные шлюпки Береговой охране США и нескольким инозаказчикам

ЦАМТО, 7 октября. Минобороны США 1 октября объявило о подписании Командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с компанией United States Marine, Inc (USMI) контракта с неопределенным сроком поставки неопределенного количества изделий ID/IQ (indefinite-delivery/indefinite-quantity).

Соглашение стоимостью 54,384 млн. долл. предусматривает поставку до 35 скоростных 11-метровых надувных шлюпок с жестким корпусом для Сил специальных операций, а также прицепов, аксессуаров, запасных частей и оказание технической помощи.

Шлюпки предназначены для поставки Береговой охране США (23%) и иностранными государствам в соответствии с подписанными Агентством по сотрудничеству в сфере безопасности МО США контрактами в рамках программ укрепления потенциала стран-партнеров (Building Partner Capacity, BPC) и "Иностранные военные продажи".

Как планируется, объемы, стоимость поставок и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Ожидается, что работы будут выполнены на предприятиях в Галфпорте (шт.Миссисипи, 80%) и Коринфе (шт.Миссисипи, 20%) с предполагаемым сроком завершения в сентябре 2026 года.

Длина шлюпки составляет 11 м, ширина – 3,2 м, максимальная осадка – 0,9 м, водоизмещение – 18 тыс. фунтов, максимальная скорость – 40 узлов, вместимость – до 13 человек. Шлюпка оснащена двумя дизельными двигателями Caterpillar 3126 и водометными движителями производства KaMeWa/Rolls Royce.