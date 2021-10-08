Войти
ИноСМИ

Корреспондент (Украина): Украина просит поддержки у НАТО в сохранении транзита газа

1049
0
0
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

На Украине заявили, что энергетическая безопасность этой страны является неотъемлемой составляющей защищенности евроатлантического региона от пресловутой «российской гибридной угрозы». В частности, глава Оператора ГТС Украины призвал НАТО добиться от Москвы сохранения транзита газа через «незалежную» в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год.

Гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год является одним из важных моментов, чтобы не позволить России применять оружие против Украины или Европы. Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в среду, 6 октября.

"Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона - именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании политического комитета альянса по энергетической безопасности", - написал он в Facebook после заседания комитета НАТО по энергетической безопасности и двусторонних встреч с представителями стран - членов альянса в Брюсселе.

Другими важными шагами Макогон назвал отсутствие каких-либо исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока - 2" и соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест" и без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием.

Он подчеркнул, что Украина никогда не была единственной мишенью в многолетней гибридной войне России.

"Последствия действий "Газпрома" уже ощутили на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора - ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза", - считает он.

Макогон сообщил, что несмотря на газовый кризис в Европе и рост цены до рекордно высоких 1900 долларов за 1000 кубометров в настоящее время "Газпром" транспортирует через ГТС Украины даже меньше законтрактованных объемов (меньше 109 миллионов кубометров в сутки), тогда как Украина предлагает дополнительные мощности в 80 млн кубометров в сутки.

Напомним, российский "Газпром" рассчитывает, что нынешняя зима будет холодной, а потому хорошей для компании.

По оценкам "Газпрома", на начало отопительного сезона дефицит газа в Европе составит 28 процентов или 18,5 миллиарда кубометров.


Константин Катышев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
20.11.2019
NZZ (Швейцария): почему Макрон вдруг стал обхаживать Москву
25.09.2019
"Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил": интервью с Беном Ходжесом (Сегодня, Украина)
22.05.2019
Die Welt (Германия): "Германия должна научиться эффективно защищать себя"
22.05.2019
"Дело в русофобии": раскрыты планы НАТО в отношении России
23.10.2018
Мощный комплекс ВСУ: чем "Ольха" превосходит "Смерч"
21.11.2016
Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 21:58
  • 4
В США удивились размерам ведомого Су-57
  • 08.10 21:47
  • 7
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 08.10 21:15
  • 15
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 08.10 20:58
  • 4
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
  • 08.10 19:47
  • 5
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 08.10 17:23
  • 14
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 08.10 16:29
  • 0
Авиационный эксперт рассказал, когда в России появятся электрические самолеты
  • 08.10 13:16
  • 25
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.10 12:02
  • 70
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 08.10 10:26
  • 24
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 08.10 10:15
  • 9
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 08.10 09:44
  • 11
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 08.10 06:11
  • 292
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.10 04:52
  • 181
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 08.10 03:58
  • 2
СВЧ вместо СВД?