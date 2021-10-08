Корреспондент (Украина): Украина просит поддержки у НАТО в сохранении транзита газа

На Украине заявили, что энергетическая безопасность этой страны является неотъемлемой составляющей защищенности евроатлантического региона от пресловутой «российской гибридной угрозы». В частности, глава Оператора ГТС Украины призвал НАТО добиться от Москвы сохранения транзита газа через «незалежную» в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год.

Гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год является одним из важных моментов, чтобы не позволить России применять оружие против Украины или Европы. Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в среду, 6 октября.

"Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона - именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании политического комитета альянса по энергетической безопасности", - написал он в Facebook после заседания комитета НАТО по энергетической безопасности и двусторонних встреч с представителями стран - членов альянса в Брюсселе.

Другими важными шагами Макогон назвал отсутствие каких-либо исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока - 2" и соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест" и без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием.

Он подчеркнул, что Украина никогда не была единственной мишенью в многолетней гибридной войне России.

"Последствия действий "Газпрома" уже ощутили на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора - ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза", - считает он.

Макогон сообщил, что несмотря на газовый кризис в Европе и рост цены до рекордно высоких 1900 долларов за 1000 кубометров в настоящее время "Газпром" транспортирует через ГТС Украины даже меньше законтрактованных объемов (меньше 109 миллионов кубометров в сутки), тогда как Украина предлагает дополнительные мощности в 80 млн кубометров в сутки.

Напомним, российский "Газпром" рассчитывает, что нынешняя зима будет холодной, а потому хорошей для компании.

По оценкам "Газпрома", на начало отопительного сезона дефицит газа в Европе составит 28 процентов или 18,5 миллиарда кубометров.

Константин Катышев