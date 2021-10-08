Истребители F-35 сдали «ядерный» экзамен

ВВС США — в шаге от сертификации истребителей F-35A Lightning II в качестве носителей ядерного оружия. Вчера, 6 октября, портал dvidshub.net сообщил о том, что самолёты завершили цикл тестовых сбросов бомб B61-12.

Последние испытания прошли на полигоне Тонопа и включали сброс с истребителей F-35A двух бомб B61-12 без ядерной боеголовки, в том числе на сверхзвуковой скорости. Эти два сброса завершили цикл из десяти испытаний, что открыло путь к сертификации истребителей F-35A в качестве носителей ядерного оружия.

Сброс B61-12 с F-35A

После обучения и сертификации лётчиков и наземного персонала ВВС США смогут официально объявить о создании «ядерных» эскадрилий истребителей F-35A Lightning II. Планируется, что F-35A будут основными истребителями НАТО в рамках программы ядерного сдерживания.

Бомба B61-12 является глубоко модернизированной версией боеприпаса B61, разработанного ещё в середине прошлого века. При создании двенадцатой версии атомной бомбы инженеры использовали новое хвостовое оперение разработки компании Boeing. Благодаря новой хвостовой части бомба B61-12 может корректировать свой полёт и более точно поражать заданные цели. При проектировании новой бомбы разработчики отказались от использования спутниковых систем наведения в её электронной системе.

Бомба B61 предназначена для сброса с самолётов (в том числе реактивных). Длина боеприпаса составляет примерно 3,5 м при диаметре 33 см, масса — более 300 кг. Габариты и масса бомб могут незначительно отличаться в зависимости от модификации. В Национальном управленим ядерной безопасности (NNSA) указывают, что B61-12 заменит бомбы B61 третьего, четвёртого, седьмого и десятого поколений, состоящие на вооружении американской армии.