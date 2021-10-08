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ЦАМТО

Austal USA построит для ВМС США два спасательно-буксировочных судна T-ATS

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Судно класса T-ATS
Судно класса T-ATS.
Источник изображения: U.S. Navy image

ЦАМТО, 7 октября. Австралийская компания Austal Limited сообщила, что ее подразделение Austal USA заключило первый контракт на строительство двух спасательно-буксировочных судов (T-ATS-11 и T-ATS-12) класса "Навахо" (Navajo) для ВМС США.

Стоимость контракта составляет 144,6 млн. долл. США (198,5 млн. австрал. долл.). Соглашение содержит опционы на постройку до трех дополнительных судов T-ATS. В случае их реализации общая стоимость контракта возрастет до 385,084 млн. долл. США. Работы будут выполнены на предприятиях в Мобайле (шт.Алабама, 54%), Чесапике (шт.Вирджиния, 20%), Джексонвилле (шт.Флорида, 6%), Бока-Ратоне (шт.Флорида, 4%), Новом Орлеане (шт.Луизиана, 3%) и других производственных площадках на территории США.

Первоначально в июне 2021 года командование ВМС США подписало с Austal USA контракт стоимостью 3,6 млн. долл. на выполнение функционального проектирования в рамках подготовки к постройке новых спасательно-буксировочных судов класса "Навахо". Дополнительный контракт включает разработку рабочего проекта и строительство первых двух кораблей.

Как планируется, T-ATS будет представлять собой 80-метровое многоцелевое стальное однокорпусное судно, предназначенное для буксировки неисправных и получивших повреждения судов, проведения поисково-спасательных и спасательных операций, ликвидации разливов нефти, оказания гуманитарной помощи и наблюдения. T-ATS также может принимать на борт контейнерные модули, включая кибернетические, радиоэлектронной борьбы, ложных целей и ведения разведки.

Соглашение на проектирование и постройку T-ATS является первым полученным Austal USA заказом на разработку стальных кораблей для ВМС США и знаменует собой еще одну важную веху в развитии предприятия в Мобайле (шт.Алабама).

В июне 2020 года Austal объявила о намерении инвестировать около 100 млн. долл. в производство стальных судов в г.Мобайл (шт.Алабама) при софинансировании правительства США. Austal USA приступила к строительству новых судостроительных предприятий в марте 2021 года. На апрель 2022 года запланировано открытие нового современного завода по производству стали.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Компании
Austal
Проекты
2020-й год
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