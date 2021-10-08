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Российская газета

Истребители США заржавели на два миллиарда долларов

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Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Командование ВМС США неприятно удивил размер убытков от коррозии палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, составляющих основу авиакрыла авианосцев.

В 2017-2020 финансовых годах (в США они отличаются от календарных) затраты на борьбу с гниением истребителей составили более двух миллиардов долларов или 29,4 процента от общих расходов на обслуживание самолетов этого типа.

- Коррозия может привести к тому, что самолеты не будут способны выполнять полеты, - приводит Navy Times цитату из отчета Генерального инспектора минобороны США. В 2020 году 151 самолет не прошел обязательные проверки боеготовности, которые должны проводится каждые 84 дня, говорится в документе. Инспекторы не нашли записей ни о проведении проверок, ни о веских причинах, препятствовавших их завершению. Парк F/A-18 Super Hornet не соответствовал показателям боеготовности с 2011 по 2019 год из-за нехватки квалифицированного персонала, запчастей, проблем на складах и устаревших деталей.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Проекты
2020-й год
Авианосец
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