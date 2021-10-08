Силы ОДКБ проведут у афганской границы учение "Эшелон-2021"

Задействуют более 500 военных, в том числе свыше 400 российских

Екатеринбург. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Военные стран ОДКБ проведут 18-23 октября в Таджикистане недалеко от афганской границы учение "Эшелон-2021" по тыловому обеспечению операции по ликвидации условных боевиков, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в четверг.

Это учение пройдет одновременно с маневрами разведывательных подразделений ОДКБ "Поиск-2021", на котором отработают локализацию приграничного конфликта.

"Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ впервые пройдет на территории Республики Таджикистан с 18 по 23 октября. На учении будут отработаны вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, задействованных в уничтожении отрядов террористических формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ", - сообщила пресс-служба ЦВО.

По ее данным, в учении "Эшелон-2021" будет задействовано более 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана.

"Основу российского контингента на учении составят военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 201-й военной базы. Всего более 400 человек", - сообщили в ЦВО.

Накануне ЦВО сообщил, что направляет в Таджикистан около 200 военных на учения "Поиск-2021" разведподразделений у границы с Афганистаном. Эти маневры также пройдут 18-23 октября.

"Основу российского контингента на учении составят военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа. Всего около 200 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

По данным ЦВО, всего в маневрах разведчиков задействуют более 400 военнослужащих стран ОДКБ - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

"В рамках учения будут отработаны совместные действия воинских контингентов стран ОДКБ по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также управление силами и средствами разведки в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований", - сообщил ЦВО.

Учения состоятся на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021" и "Эшелон-2021", к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" Россия провела в августе два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами.