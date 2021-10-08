Российские военные закрывают район Японского моря для учений с боевыми стрельбами

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" вышли из Владивостока в Японское море для проведения учения по противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

"Более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ будут выполнять задачи по закрытию района выполнения учебно-боевых упражнений для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, корабли выполнят стрельбы зенитными ракетными комплексами "Форт", "Оса" и "Кинжал" по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника и малоразмерные высокоскоростные низколетящие объекты.