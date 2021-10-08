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Российская газета

В России разработали метод борьбы с загоризонтным десантом США

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Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Совместная атака ударных дронов и пилотируемой авиации поможет российским военным эффективно бороться с разрабатываемой в США концепцией загоризонтных морских десантов. Главным ее положением является высадка на воду личного состава с техникой и взлет морской авиации с универсальных десантных кораблей за 30-50 морских миль от побережья.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Минобороны РФ "Воздушно-космические силы. Теория и практика".

Для противодействия загоризонтному десанту предлагается использовать специально сформированные из авиационных полков группы тактического назначения, которые будут доукомплектованы беспилотниками малого класса.

На дроны возлагаются задачи по разведке обстановки и сил десанта. Беспилотники ударного типа выводятся в зону дежурства в воздухе. После получения целеуказания они с помощью мин и боеприпасов малого калибра поражают живую силу, повреждают открыто расположенные на палубах вертолеты и самолеты. Дроны также сковывают нормальную работу боевых расчетов и повреждают антенные системы РЛС противника.

"Одновременно с этим беспилотники сбрасывают на десантные корабли радиомаяки, тем самым подсвечивая цели для ударных многофункциональных авиационных комплексов. Ударные вертолеты (самолеты) производят взлет и выход в район удара", - говорится в публикации.

После чего авиация, не в ходя в зону действия корабельной ПВО, производит пуск высокоточного оружия - планирующих авиабомб и противокорабельных ракет.

"Алгоритм реализации способа совместных действий групп малых беспилотников и ударных многофункциональных авиационных комплексов позволит выиграть время для последовательных, эшелонированных действий. Это обеспечит последовательное вступление в бой ударных сил авиации, позволит развернуть огневые средства Сухопутных войск и, в конечном итоге, сорвать высадку штурмового эшелона", - резюмируют авторы научной работы.


Николай Грищенко

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