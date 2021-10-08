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Российская газета

Российские военные впервые разминировали "умный дом"

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В ходе учений "Дружба-2021" российские военные показали коллегам из Пакистана работу "умного дома" для тренировок саперов, спецназа и других подразделений.

Объект построен на полигоне в Краснодарском крае и заминировано в нем практически все: от калитки, форточек, порога и дверного звонка вместе с дверью до чайника и ящиков в шкафах.

- Это новинка учений. На объекте предусмотрены все варианты минирования жилого дома. Если человек активирует ловушку, не обезвредив ее, срабатывают небольшие, безопасные для здоровья заряды и включается сирена, - рассказал начальник инженерной службы Южного военного округа полковник Роман Бессмертный.

"Умный дом" может работать в нескольких режимах. На учениях спецназ отрабатывал зачистку дома от противника и поиск в нем документов. В этом случае прикасаться к предметам разрешалось.

Российско-пакистанские учения "Дружба-2021" продлятся до 9 октября и завершится штурмом населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.


Антон Валагин

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Пакистан
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Минoбороны РФ
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Военные учения
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