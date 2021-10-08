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ЦАМТО

В России впервые протестировали систему запуска большегрузных БЛА

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ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

ЦАМТО, 7 октября. Систему запуска большегрузных дронов протестировали в Томской области перед введением в регионе экспериментальной зоны для беспилотников, в рамках которой планируется отменить ряд норм Воздушного кодекса, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

В мероприятии приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Полеты прошли на авиационной площадке имени Чкалова компании "Сибаэрокрафт". Беспилотники различных компаний, включая принадлежащий ФПИ, поднимали в воздух контейнеры с грузами.

"Эксперимент по запуску большегрузных дронов в Томской области – новый этап в развитии отечественной логистики. Для России, с нашими расстояниями и отдаленными поселениями, это особенно важно. В те районы, куда часто зимой не добраться по земле, с воздуха мы сможем доставлять продукты, лекарства, стройматериалы. Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолет с пилотом", – цитирует "РИА Новости" В.Федулова.

Как пояснили в ФПИ, действующее авиационное законодательство не позволяет бизнесу широко использовать беспилотники для грузоперевозок. Проект экспериментального правового режима предусматривает применение в Томской области специального регулирования – некоторые требования Воздушного кодекса могут быть изменены или исключены на срок действия эксперимента в регионе, то есть на 3 года. В Томской области планируется применять беспилотники весом более 30 кг для доставки тяжеловесных грузов, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ.

Проект соответствующего постановления правительства РФ, регламентирующего тестовое применение БЛА, проходит межведомственные согласования.

"Беспилотники должны стать важным звеном развития отраслей народного хозяйства. Их применение безгранично: аэрофотосъемка, доставка грузов и многое другое. Томская область участвует в этом инновационном проекте, который определит будущее авиации", – цитирует "РИА Новости" А.Нерадько.

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Страны
Россия
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ФПИ
Проекты
БПЛА
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