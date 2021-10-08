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ЦАМТО

"Росэлектроника" разработала технологию производства нанофольги

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 7 октября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал технологию изготовления нанофольги для соединения электронных компонентов.

Новый материал обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами, позволяя выполнять пайку при комнатной температуре за доли секунды.

Нанофольга используется при соединении электронных компонентов в качестве контролируемого, быстродействующего и ограниченного по области источника высокой температуры. Материал прокладывается между двумя элементами, которые предстоит спаивать, и к его краю подается точечный энергетический импульс, например, искра от источника питания или пятно лазерного луча. В результате фольга вспыхивает – происходит химическая реакция, при которой выделяется тепло, прилегающие слои припоя плавятся и компоненты соединяются вместе.

Материал изготавливается из нескольких сотен или тысяч микроскопических слоев алюминия и никеля. Нанофольга обладает толщиной от 40 мкм до 60 мкм, температура горения материала достигает 1500 град. С, скорость распространения фронта горения составляет 2-5 м/с.

Энергетическая реакционная фольга с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза обеспечивает высокую прочность соединения и позволяет ускорить пайку в несколько раз, не перегревая всю сборку. При этом для горения нанофольги не требуется кислород – она воспламеняется в вакууме и в воде.

Технология изготовления материала – инициативная разработка Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику"). На предприятии налажено опытное производство нанофольги, начаты поставки пробных партий.

"Реакционная нанофольга может использоваться не только для надежной пайки электронных компонентов, особенно чувствительных к температуре соединения. Новый материал способен выполнять функцию электровоспламенителя и приводить в действие различные пиротехнические заряды в ходе взрывных работ в горнодобывающей промышленности. Фольга также может применяться для оперативного термического уничтожения цифровых носителей информации", – рассказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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