Минобороны Чехии подписало контракт на закупку ЗРК SPYDER

ЦАМТО, 7 октября. Минобороны Чехии сообщило о подписании 5 октября чешско-израильского межправсоглашения о приобретении нового наземного ЗРК SPYDER производства израильской госкомпании Rafael Advanced Defense Systems.

Соглашение подписали заместитель министра обороны по вооружениям и закупкам Любор Куделка и генеральный секретарь Министерства обороны Израиля Амир Эшель.

По заявлению министра обороны Любомира Метнара, комплекс SPYDER был признан специалистами ВС Чехии лучшим по результатам оценки девяти наземных ЗРК. В рамках данного соглашения Израиль впервые поставит полнофункциональную систему противовоздушной обороны стране НАТО.

Общая стоимость закупки ЗРК, соответствующего требованиям ВС Чехии, составит 13,69 млрд. чешских крон (включая НДС, около 537 млн. евро). Поставки четырех батарей ЗРК SPYDER продлятся до 2026 года. На вооружении ВС Чехии они заменят устаревшие комплексы 2К12 "Куб" советской разработки.

В состав каждой батареи будут включены РЛС, четыре пусковые установки, транспортно-заряжающая машина и система управления огнем. Все элементы системы будут размещены на шасси автомашин Tatra 815 с колесной формулой 8x8, состоящих на вооружении ВС Чехии. В пакет поставки также будет входить оборудование для эксплуатации и обслуживания системы, в том числе запасные части. В течение первых двух лет поставщик обеспечит техническую поддержку систем.

ЗРК будет поставлен в 251-й зенитный ракетный дивизион 25-го зенитного ракетного полка (Страконице).

Стоимость продажи является окончательной, ее сумма была согласована при проведении оценки в Министерстве обороны и правительстве Израиля. Предварительно проведенные переговоры позволили снизить начальную цену на 2 млрд. крон. Как отмечается, итоговая сумма учитывает постоянный рост цен на передовые оборонные технологии на мировом рынке, рост инфляции и цен на все ресурсы, рост стоимости высококвалифицированной рабочей силы и передачу ряда технологий Чехии.

Чешская промышленность будет напрямую участвовать в поставках техники и ее обслуживании. Суммарная доля чешской промышленности в выполнении контракта составит около 40% от стоимости проекта. Основными партнерами израильской государственной компании Rafael выступят чешская компания RETIA и военно-технический институт (VTU, Vojensky technicky ustav).

Как заявлено, ВС Чехии намерены эксплуатировать ЗРК SPYDER более 20 лет. Расчетные ожидаемые затраты на весь период эксплуатации составят около 23 млрд. крон, из которых сумма, уплаченная израильской стороне за техническую поддержку, составит максимум 7,5 млрд. чешских крон (включая НДС). Затраты на обеспечение 20-летнего жизненного цикла включают не только расходы на техническое обслуживание, но также все другие вспомогательные и эксплуатационные расходы Министерства обороны, в т.ч. на денежное довольствие и подготовку военнослужащих, эксплуатацию транспортных средств, топливо, инфраструктуру.